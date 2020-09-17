Водії, продавці та прибиральниці: кого шукають роботодавці Києва

Серед вакансій, що надійшли до Київського міського центру зайнятості від роботодавців, кількісно переважають представники робітничих професій. Карантин суттєво не вплинув на структуру вакансій в столиці.

Про це повідомляє прес-служба Київського міського центру зайнятості

Станом на вересень 2020 року найбільш затребуваними в Києві є водії автотранспортних засобів (середня заробітна плата цієї категорії працівників - майже 15 тис. грн), контролери на пасажирському транспорті (12 тис. грн), слюсарі-ремонтники (11,5 тис. грн).

Також є попит на вихователів та помічників вихователів, продавців продовольчих товарів, робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, прибиральників службових приміщень, касирів торговельного залу, медсестер, електромонтерів.

Постійно є попит на фахівців ІТ-технологій, інженерів, бухгалтерів, лікарів. Інженери-програмісти, із середньою зарплатою майже 30 тисяч гривень, - найбільш високооплачувані вакансії в Києві. Майже 24 тис. гривень становитиме щомісячна зарплатня у головних механіків. Зарплатнею в 20 тисяч гривень роботодавці заохочують газозварників, випробувачів двигунів, слюсарів-складальників двигунів, ливарників металів та сплавів. Майже 19,5 тис. грн пропонують провідним інженерам, 18 тис. грн - керуючим відділеннями та електромонтажникам будівельним.

З початку 2020 року столична служба зайнятості допомогла знайти роботу майже 9 тис. безробітним (зокрема понад 6 тис. - з початку дії карантину). Нині в базі Київського міського центру зайнятості налічується 10318 вакансій.

Водночас, близько 80% тих, хто перебуває на обліку - адміністративні службовці та топ-менеджери. Найбільше претендентів на одне вільне робоче місце - серед колишніх законодавців, керівників та менеджерів. На кожну вакансію серед них претендує 24 особи. Серед професіоналів (інженери, економісти, лікарі та ін.) на одну вакансію - 4 претенденти, а серед фахівців (механіки, бухгалтери, медсестри та ін.) - три. На одного кваліфікованого робітника, представника найпростіших професій та осіб без професії припадає 1-2 вакансії.

Нагадаємо, кількість безробітних у Києві з початку карантину зросла втричі.

Відзначимо, станом на 20 серпня 2020 року статус безробітного мали майже 488 тисяч українців. Це на 77% більше ніж на цю ж дату минулого року - 276 тисяч.