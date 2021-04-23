ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Не всі водії будуть отримувати "Листи щастя": Раді рекомендують схвалити закон

Новость на русском → Україна, П'ятниця 23 квітня 2021 17:18
Не всі водії будуть отримувати "Листи щастя": Раді рекомендують схвалити закон Фото: "листи щастя" хочуть відправляти не всім водіям-порушникам (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні "листи щастя" планують не надсилати водіям-порушникам, які одразу сплатили штраф. Верховній раді рекомендують ухвалити відповідний законопроект №5058 у другому читанні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань правоохоронної діяльності.

Під час підготовки законопроекту до другого читання до комітету надійшло 11 пропозицій та поправок, п'ять з яких пропонується врахувати, дві з них - частково, а шість - відхилити.

"Члени комітету 22 голосами "за" прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №5058 у другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у середині квітня Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №5058. За документ проголосували 313 парламентарів.

Як писало РБК-Україна, 17 березня в Україні набрали чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Штрафні санкції будуть застосовуватися як до водіїв, так і до пішоходів і велосипедистів.

Раніше в поліції роз'яснили, як посилять покарання за п'яні ДТП з жертвами.

Так, 16 лютого ВРУ посилила відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство штраф водители Верховна Рада
NEWS
Бойовики на Великдень запланували теракт у церкві, - розвідка
Бойовики на Великдень запланували теракт у церкві, - розвідка
DAILY
Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей