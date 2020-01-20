Для водіїв в Україні запустили нову послугу онлайн

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відтепер в Україні можна реєструвати онлайн належного користувача автотранспорту

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ повідомляє, що для водіїв в Україні запустили нову безкоштовну послугу онлайн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу відомства.

Вказано, що в Електронному кабінеті водія з’явилася нова безкоштовна послуга "Керування належним користувачем". Онлайн-сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua та на урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі "Електронні послуги".

Зазначимо, належний користувач - це особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить.

Як призначити належного користувача онлайн

Вказано, що замовником послуги може бути фізична або юридична особа, яка хоче стати належним користувачем. Для цього необхідно авторизуватися в Електронному кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП, раніше ЕЦП), BankID або MobileID; обрати з переліку послугу "Керування належним користувачем"; ввести VIN-код автомобіля, для якого особа хоче стати належним користувачем. Система видасть деперсоніфіковану інформацію про автомобіль, не про його власника.

Зазначається, що потім необхідно обрати підставу для належного користування, ввести e-mail та телефон власника авто. Також необхідно перевірити свої дані та за необхідності прикріпити скан-копії довіреності чи договору, що є підставою для належного користування, а потім підписати створену заявку за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

"Після чого власник отримує листа з посиланням на онлайн-заяву. Для успішного завершення процедури власник авто має перейти за посиланням і дати згоду на це призначення. Якщо підставою для призначення є лише домовленість, власник автомобіля має підписати заяву за допомогою КЕПу. Після чого особа, яка замовила послугу належного користувача, може побачити статус підтвердження заявки в е-Кабінеті водія. Повний цикл надання послуги онлайн забирає один робочий день", - інформують у МВС.

Повідомляється, що послуга є безкоштовною, а на один транспортний засіб може бути призначено не більше одного належного користувача. Видалення призначеного належного користувача можливе власником ТЗ - за поданою заявою або автоматично, у разі закінчення терміну, на який був призначений належний користувач.

Як писало РБК-Україна, у жовтні повідомлялося, що Кабмін прийняв рішення, відповідно до якого водіям дозволять замість прав їздити зі смартфоном.

Нагадаємо, 16 грудня стартував тестовий запуск програми для водіїв "Дія". Для того, щоб стати учасником тестування, необхідно було мати водійські права і техпаспорт.