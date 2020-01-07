Водителей предупреждают о заснеженных дорогах

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проезд всеми участками дорог госзначения обеспечен, заторов не зафиксировано

Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" предупреждает водителей о заснеженных дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подчеркивается, что во вторник, 7 января, в Луганской и Донецкой областях за ночное время суток выпало до 15 см снега. В Запорожской области туман, на остальной территории без осадков.

"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в Донецкой, Луганской, Запорожской, Ивано-Франковской областях местами заснеженное. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -5 -14 градусов. Состояние покрытия перевалов сухое, на Вышковском и Торунском местами заснеженное", - говорится в сообщении.

"Укравтодор" информирует, что выполняются работы по очистке проезжей части дорог от снега и обработка противогололедными материалами.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 219 единиц техники и 340 рабочих. За сутки на "горячую линию" Укравтодора обращений от водителей по зимнему содержанию дорог не поступало", - сообщает пресс-служба.

Напомним, в понедельник "Укравтодор" предупреждал водителей о заснеженных дорогах и местами гололеде на дорогах.

Как писало РБК-Украина, в Карпатах сегодня высота снежного покрова составляет до 60 сантиметров.