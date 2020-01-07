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Водіїв попереджають про засніжені дороги

Новини » Надзвичайні події     07.01.2020 - 16:46
Водіїв попереджають про засніжені дороги
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проїзд всіма ділянками доріг держзначення забезпечено, заторів не зафіксовано

Державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор" попереджає водіїв про засніжені дороги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Підкреслюється, що у вівторок, 7 січня, у Луганській та Донецькій областях за нічний час доби випало до 15 см снігу. У Запорізькій області мряка, на решті території без опадів.

"Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе, у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Івано-Франківській областях місцями засніжене. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -5 -14 градусів. Стан покриття перевалів сухий, на Вишківському та Торунському місцями засніжений", - сказано у повідомленні.

"Укравтодор" інформує, що виконуються роботи з очистки проїзної частини доріг від снігу та обробка протиожеледними матеріалами.

"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано. Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 219 одиниць техніки та 340 робітників. За добу на "гарячу лінію" Укравтодору звернень від водіїв щодо зимового утримання доріг не надходило", - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, у понеділок "Укравтодор" попереджав водіїв про засніжені дороги та місцями ожеледицю на дорогах.

Як писало РБК-Україна, у Карпатах сьогодні висота снігового покриву складає до 60 сантиметрів.

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