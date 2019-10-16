Водителей предупреждают о тумане на дорогах Киева

Погода в Киеве 16 октября ухудшится, водителей предупреждают о тумане на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как зазначаєтсья, сегодня утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.

Напомним, по данным синоптик Украинского Гидрометцентра, в Киеве сегодня днем будет тепло, температура воздуха днем достигнет +22.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды в Киеве на сегодня. Как она отмечает, суббота в столице будет сухой солнечной и теплой, в течение дня около +20 градусов.

По всех Украине до конца недели будет тепло и температура воздуха будет выше +20. Возможны только туман и ветер.