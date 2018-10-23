Водіїв попереджають про дощі з мокрим снігом в Україні 24-25 жовтня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні очікується погіршення погодних умов

В Україні 24-25 жовтня 2018 року очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору" у Facebook.

"Укравтодор" попереджає водіїв про погіршення погодних умов. Зокрема, за даними українських синоптиків, різка зміна погодних умов очікується 24-25 жовтня у західних, центральних, місцями північних та Харківській областях. У вказаний період очікуються дощі та мокрий сніг.

Водіїв просять бути уважними та обережними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху й не перевищуйте швидкість.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 24-25 жовтня у Києві та області очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, а також сильні пориви вітру - до 20 м/с.

Додамо, також повідомлялося, що сьогодні, 22 жовтня 2018 року, на всій території України хмарно, але без опадів, температура повітря прогріється до +16. Зокрема, на заході України очікується до +13, на півночі - до +10, у центральних регіонах - до +12, у східних регіонах - до +14, на півдні - до +16.