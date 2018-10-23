Погода на сегодня: в Украине облачно, температура до +16

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Киеве без осадков, температура днем до +10

Погода на сегодня: 22 октября 2018 на всей территории Украины облачно, но без осадков, температура воздуха прогреется от +7 до +16. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным украинских синоптиков, на западе Украины температура воздуха днем от +7 до +13. Ночью в западных областях - от +2 до +5.

На севере температура днем от +8 до +10, ночью от +2 до +4. В центре также без осадков, днем от +10 до +12, ночью от +3 до +5.

В восточных регионах также без осадков, дневная температура составит от +11 до +14, ночью от +6 до +8.

На юге днем от +14 до +16, ночью от +4 до +8. В Крыму также без осадков, днем до +14, ночью - до +11.

Фото: прогноз на 23 октября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 23 октября дождей не ожидается, днем от +8 до +10, ночью от +6 до +8. Ветер северный, 5-10 м/сек.