Водителей предупредили об ограничении движения в Киеве

В Киеве со среды, 12 июня, частично ограничат движение транспорта на путепроводе на улицу Михаила Бойчука, а также на улице Теодора Драйзера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, 12 июня с 8 утра и до 20:00 в связи с выполнением работ по устройству асфальтобетонного покрытия на улице Теодора Драйзера на участке от улицы Николая Лаврухина до улицы Оноре де Бальзака будет частично ограничено движение транспорта.

Кроме того, с 10 утра 12 июня до 6 утра 18 июня в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия и деформационного шва на путепроводе на улице Михаила Бойчука будет частично ограничено движение транспорта.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 7:00 12 июня до 11:00 13 июня в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на улице Академика Заболотного на участке от ТЦ "Магелан" до Феофановского рынке будет частично ограничено движение транспорта.

Кроме того, с 10:00 до 22:00 ограничили движение на улицах столицы для грузовиков общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничения вводятся в связи с повышением температуры воздуха более +28 градусов.

Также в Украине ввели сезонные ограничения на движение большегрузного транспорта. Однако, ограничения не распространяются на транспортные средства, которые перевозят опасные, скоропортящиеся грузы, животных и птиц, а также осуществляют перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.