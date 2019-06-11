Водіїв попередили про обмеження руху в Києві

У Києві з середи, 12 червня, частково обмежать рух транспорту на шляхопроводі на вулицю Михайла Бойчука, а також на вулиці Теодора Драйзера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, 12 червня з 8 ранку і до 20:00 у зв'язку з виконанням робіт по влаштуванню асфальтобетонного покриття на вулиці Теодора Драйзера на ділянці від вулиці Миколи Лаврухіна до вулиці Оноре де Бальзака буде частково обмежено рух транспорту.

Крім того, з 10 ранку 12 червня до 6 ранку 18 червня у зв'язку з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття та деформаційного шва на шляхопроводі на вулиці Михайла Бойчука буде частково обмежено рух транспорту.

"Комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 7:00 12 червня до 11:00 13 червня у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на вулиці Академіка Заболотного на ділянці від ТЦ "Магелан" до Феофановского ринку буде частково обмежено рух транспорту.

Крім того, з 10:00 до 22:00 обмежили рух на вулицях столиці для вантажівок загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн. Обмеження вводяться у зв'язку з підвищенням температури повітря понад +28 градусів.

Також в Україні ввели сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту. Проте, обмеження не поширюються на транспортні засоби, які перевозять небезпечні, швидкопсувні вантажі, тварин і птахів, а також здійснюють перевезення, пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.