Водителей предупредили о гололеде на дорогах Украины

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На дорогах выполняются работы по противодействию гололеда

По состоянию на утро 4 декабря на большинстве территории Украины без осадков, однако на автомобильных дорогах государственного значения возможна гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

По данным ведомства, по состоянию на 6 часов утра на дорогах, где выпадали осадки, местами возможно заснеженное и мокрое покрытие. На дорогах в Запорожской и Донецкой областях есть вероятность гололеда, а в Сумской области - местами накат.

"На дорогах государственного значения выполнялись работы по обработке противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробки в движении не зафиксированы", - отметили в "Укравтодоре".

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел заявляли, что с приходом снега в Украине не зафиксирован значительный рост количества дорожно-транспортных происшествий или серьезных осложнений движения. В ведомстве добавили, что полиция готова к преодолению последствий непогоды.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 4 декабря, синоптики прогнозируют сухую и прохладную походу. В среду в Украине не ожидают снега. Днем температура будет колебаться от +2 до -3, а ночью термометры покажут от -3 до -6. В Киеве сегодня также без осадков, днем от -1 до +1.