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Водіїв попередили про ожеледь на дорогах України

Новини » Суспільство     04.12.2019 - 09:17
Водіїв попередили про ожеледь на дорогах України
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На дорогах виконуються роботи з протидії ожеледі

Станом на ранок 4 грудня на більшості території України без опадів, однак на автомобільних дорогах державного значення можлива ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

За даними відомства, станом на 6-ту годину ранку на дорогах, де випадали опади, місцями можливе засніжене та мокре покриття. На дорогах у Запорізькій та Донецькій областях є ймовірність ожеледиці, а у Сумській області - подекуди накат.

"На дорогах державного значення виконувались роботи з обробки протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - зазначили в "Укравтодорі".

Нагадаємо, раніше у Міністерстві внутрішніх справ заявляли, що з приходом снігу в Україні не зафіксовано значного зростання кількості дорожньо-транспортних пригод чи серйозних ускладнень руху. У відомстві додали, що поліція готова до подолання наслідків негоди.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 4 грудня, синоптики прогнозують суху та прохолодну походу. У середу в Україні не очікують снігу. Вдень температура коливатиметься від +2 до -3, а вночі термометри покажуть від -3 до -6. У Києві сьогодні також без опадів, вдень від -1 до +1.

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