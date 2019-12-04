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Сегодня в Украине потеплеет

Новости » Общество     04.12.2019 - 08:00
Сегодня в Украине потеплеет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в Украине не будет снега

Погода в Украине 4 декабря улучшится, снега не будет, только переменная облачность. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях переменная облачность, днем ожидается -1+2, а ночью -3-7. На севере страны днем -1-3, а ночью -4-6. В южных областях также переменная облачность, днем -1+1, а ночью -3-6.

Сегодня в Украине потеплеет

Также синоптики сообщают, что в восточных областях днем ожидается -1-3, а ночью ожидается -3-5. В центре страны днем -1+1, а ночью -3-6.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, снега не будет. Днем ожидается -1+1, а ночью -2-4.

Сегодня в Украине потеплеет

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что в среду в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и к вечеру мокрый снег возможен в Волынской, Ривненской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

РБК-Украина сообщало, что средняя месячная температура в декабре 2019 года в Украине составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до 3 градусов тепла, что близко к средних многолетних значений.

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