Водитель в смертельном ДТП на Майдане был трезвым, - полиция

По предварительным данным, водитель, который устроил смертельную аварию на Майдане независимости в Киеве, был трезвым. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции в Facebook.

Сообщается, что водитель Land Rover сбил ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего выехал на Майдан и въехал в толпу людей. После этого он протаранил не менее четырех автомобилей на проезжей части.

"В результате ДТП два человека погибли, еще трое получили травмы… Устанавливаются все обстоятельства, предварительно - водитель трезв. Сейчас движение по улице Крещатик перекрыт", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня вечером в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное ДТП. В патрульной полиции Киева в комментарии РБК-Украина подтвердили, что есть пострадавшие, но позже стало известно и о погибших.

Позже в полиции отметили, что людей сбил 66-мужчина на внедорожнике. Из-за ДТП на Крещатике перекрыто движение в сторону Европейской площади.