Водитель Шефира в стабильном состоянии, угрозы для жизни нет, - врач
Пострадавший при покушении на Сергея Шефира его водитель Александр Иванько находится в стабильном состоянии. Угроз для его жизни нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главврача "Феофании" Игоря Семенова.
"Пациент Александр Иванько был доставлен скорой помощью… Я могу сказать только одно - медицинская помощь ему была оказана в полном объеме, состояние его стабильное, угрозы для жизни нет. Он находится в одном из отделений интенсивной терапии", - отметил главврач.
По его словам, в отношении водителя Шефира не предпринимались реанимационные меры. Операция прошла стандартно, без осложнений. Он также уточнил, что все ранения были в ногу, пациент был в сознании.
Напомним, ранее сообщалось, что полиция рассматривает три версии покушения на Шефира.
При этом министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что первого помощника президента хотели именно убить.