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Водитель Шефира в стабильном состоянии, угрозы для жизни нет, - врач

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Киев, Среда 22 сентября 2021 16:51
Водитель Шефира в стабильном состоянии, угрозы для жизни нет, - врач Фото: Сергей Шефир (УНИАН)
Автор: Сергей Новиков

Пострадавший при покушении на Сергея Шефира его водитель Александр Иванько находится в стабильном состоянии. Угроз для его жизни нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главврача "Феофании" Игоря Семенова.

"Пациент Александр Иванько был доставлен скорой помощью… Я могу сказать только одно - медицинская помощь ему была оказана в полном объеме, состояние его стабильное, угрозы для жизни нет. Он находится в одном из отделений интенсивной терапии", - отметил главврач.

По его словам, в отношении водителя Шефира не предпринимались реанимационные меры. Операция прошла стандартно, без осложнений. Он также уточнил, что все ранения были в ногу, пациент был в сознании.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция рассматривает три версии покушения на Шефира.

При этом министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что первого помощника президента хотели именно убить.

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Сергей Шефир
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