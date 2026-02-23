Без води залишилася частина Одеси, в області – місцями подають за графіком

Частина Одеси залишилась без водопостачання після нічних ударів росіян, у частині області воду подають за графіками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Інфоксводоканалу" та Facebook мера Чорноморська Василя Гуляєва.
"Через знеструмлення об’єктів водопровідної системи можуть спостерігатися тимчасові перебої у водопостачанні споживачів Приморського та частини Хаджибейського (ж/м "Ближні Млини", "Молдаванка") районів міста Одеси", - заявили у водоканалі.
Повідомляється, що енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується.
"Вночі Чорноморська міська територіальна громада знову зазнала ворожої атаки, ніч видалася важкою та тривожною для жителів громади", - зазначив Гуляєв.
За його словами, після нічного обстрілу росіян критична інфраструктура працює на генераторах, а подача води буде здійснюватися за графіком.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 23 лютого, війська РФ атакували Одещину дронами. Під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури, загинули двоє людей, ще троє дістали поранення.
За даними рятувальників, один із ворожих безпілотників влучив у квартиру багатоповерхового житлового будинку. На щастя, детонації не сталося.
Окрім того, внаслідок падіння дрона загорілися два вантажні автомобілі, також були пошкоджені інші транспортні засоби та об’єкти інфраструктури. Також під час обстрілу зазнала пошкоджень територія накопичувача вантажного транспорту.