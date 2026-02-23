Без води залишилася частина Одеси, в області – місцями подають за графіком

"Через знеструмлення об’єктів водопровідної системи можуть спостерігатися тимчасові перебої у водопостачанні споживачів Приморського та частини Хаджибейського (ж/м "Ближні Млини", "Молдаванка") районів міста Одеси", - заявили у водоканалі.

Повідомляється, що енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується.

Графіки у Чорноморську

"Вночі Чорноморська міська територіальна громада знову зазнала ворожої атаки, ніч видалася важкою та тривожною для жителів громади", - зазначив Гуляєв.

За його словами, після нічного обстрілу росіян критична інфраструктура працює на генераторах, а подача води буде здійснюватися за графіком.