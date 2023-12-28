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У водах Севастополя виявили невідоме затонуле судно

Фото: у Севастополі виявили затонуле судно невідомого походження (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Біля узбережжя Севастополя в районі 35-ї Берегової батареї було виявлено затонуле судно. Його походження поки невідоме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Як зазначає видання, про знахідку повідомила місцева плавчиня, яка днями виконувала занурення у води біля берегів Севастополя. 

У повідомленні йдеться про те, що судно було виявлено у середині грудня після того, як сильний шторм на Кримському півострові 26-27 листопада змінив підводний ландшафт у прибережній зоні.

"Я просто пірнула подивитися, що цікавого може бути на дні, і тут через якийсь час зрозуміла, що внизу не камінь, а щось рукотворне", - стверджує плавчиня.

Як пише видання, металевий корпус судна говорить про його відносну сучасність.

"Проте будь-яких розпізнавальних знаків, які б змогли розкрити історію судна, на ньому розглянути не вдалося", - пояснюють у повідомленні.

 

Шторм у Криму

Тимчасово окупований Крим 26 листопада накрила потужна негода. У ЗМІ охрестили шторм у Чорному морі найсильнішим за останні 100 років. Тоді півмільйона абонентів залишилися без світла.

Зокрема морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі в Євпаторії. При цьому, за даними Інституту вивчення війни, шторм у Криму вплинув на темп війни в Україні, але не припинив бойові дії повністю.

Згідно із заявою російської "влади" Криму, через тодішній шторм загинуло п'ятеро людей. Російський "глава" окупаційної адміністрації півострова оцінив попередні збитки у 42 мільярди рублів.

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