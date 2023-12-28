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В водах Севастополя обнаружили неизвестное затонувшее судно

Фото: в Севастополе обнаружили затонувшее судно неизвестного происхождения (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У побережья Севастополя в районе 35-й Береговой батареи было обнаружено затонувшее судно. Его происхождение пока не известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Как отмечает издание, о находке сообщила местная пловчиха, которая на днях выполняла погружение в воду у берегов Севастополя.

В сообщении говорится о том, что судно было обнаружено в середине декабря после того, как сильный шторм на Крымском полуострове 26-27 ноября изменил подводный ландшафт в прибрежной зоне.

"Я просто нырнула посмотреть, что интересного может быть на дне, и тут спустя какое-то время поняла, что внизу не камень, а что-то рукотворное", - утверждает пловчиха.

Как пишет издание, металлический корпус судна говорит о его относительной современности.

"Однако каких-либо опознавательных знаков, которые смогли раскрыть историю судна, на нем рассмотреть не удалось", - объясняют в сообщении.

 

Шторм в Крыму

Временно оккупированный Крым 26 ноября накрыло мощное ненастье. В СМИ окрестили шторм в Черном море сильнейшим за последние 100 лет. Тогда полмиллиона абонентов остались без света.

В частности, морской водой смыло окопы российских оккупантов на побережье в Евпатории. При этом, по данным Института изучения войны, шторм в Крыму повлиял на темп войны в Украине, но не прекратил боевых действий полностью.

Согласно заявлению российских "властей" в Крыму, из-за тогдашнего шторма погибли пять человек. Российский "глава" оккупационной администрации полуострова оценил предварительные убытки в 42 миллиарда рублей.

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