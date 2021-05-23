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В водах Германии продолжили укладку "Северного потока-2"

Автор: РБК-Украина

В водах Германии продолжилась укладка российского газопровода "Северный поток-2". В частности, к укладке приступило судно-трубоукладчик "Фортуна".

Об этом сообщает издание Zeit со ссылкой на представителя компании - оператора Nord Stream 2 AG.

По словам представителя компании, судно "Фортуна" в настоящее время работает в соответствии с имеющимися разрешениями и заявлениями властей.

Работы начались после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось о немедленном исполнении разрешения на строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне Германии.

Напомним, ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российских организаций и судов по проекту"Северный поток-2". Под санкции попали 13 судов.

Кроме того, представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон все еще намерен использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

18 мая портал Axios сообщил, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Джо Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.

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