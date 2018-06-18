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Vodafone и украинские разработчики создадут краудсорсинговую систему видеонаблюдения для безопасного города

НовостиНовости компаний    18.06.2018 - 15:35

Vodafone выступит партнером IT чемпионата для разработчиков DEV Challenge 12, участники которого построят прототип решения для Smart City по заказу оператора. Задача состоит в создании городской системы видеонаблюдения за счет объединения уже существующих муниципальных и частных камер наблюдения, а также камер мобильных устройств в единую сеть с использованием технологии 4G.

В Украине есть муниципальные системы видеонаблюдения. Однако, это единичные примеры, потому что из-за высокой стоимости не все города могут такое себе позволить. В то же время во многих городах есть камеры видеонаблюдения на офисах, магазинах, жилых домах и даже в транспортных средствах. Кроме того, каждый владелец мобильного устройства с камерой может стримить видео онлайн через сеть 4G. Поэтому Vodafone совместно с DEV Challenge решили создать систему видеонаблюдения, которая бы объединила существующие в городе камеры и позволила подключать новые камеры с последующей передачей, хранением и обработкой видеоданных. Такая система помогла бы сэкономить на внедрении городского видеонаблюдения, быстро его разворачивать и масштабировать для обеспечения безопасности в городе.

В создании проектов участникам будут помогать менторы – опытные IT-специалисты, эксперты по внедрению Smart City и специалисты Vodafone. Все проекты будут представлены 24 июня 2018 г. на финале чемпионата DEV Challenge в формате Idea Garage. Лучшие идеи будут рассмотрены для внедрения в рамках национального проекта Vodafone Smart City.

DEV Challenge – этот соревнование для разработчиков в настоящих боевых условиях и решение заданий от украинских компаний и стартапов или апгрейд навыков под руководством признанных IT-гуру. Чемпионат собирает около 2000 лучших разработчиков Украины, которые соревнуются по направлениям: Backend, Frontend, Design, Mobile и QA.

Про Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 48 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках. По состоянию на 31 декабря 2017 года Vodafone предоставляет услуги 529,1 миллионов абонентов мобильной связи и 19,3 миллионам пользователей фиксированного интернета. Более подробная информация на странице www.vodafone.com.

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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