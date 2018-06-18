Vodafone и украинские разработчики создадут краудсорсинговую систему видеонаблюдения для безопасного города

Vodafone выступит партнером IT чемпионата для разработчиков DEV Challenge 12, участники которого построят прототип решения для Smart City по заказу оператора. Задача состоит в создании городской системы видеонаблюдения за счет объединения уже существующих муниципальных и частных камер наблюдения, а также камер мобильных устройств в единую сеть с использованием технологии 4G.

В Украине есть муниципальные системы видеонаблюдения. Однако, это единичные примеры, потому что из-за высокой стоимости не все города могут такое себе позволить. В то же время во многих городах есть камеры видеонаблюдения на офисах, магазинах, жилых домах и даже в транспортных средствах. Кроме того, каждый владелец мобильного устройства с камерой может стримить видео онлайн через сеть 4G. Поэтому Vodafone совместно с DEV Challenge решили создать систему видеонаблюдения, которая бы объединила существующие в городе камеры и позволила подключать новые камеры с последующей передачей, хранением и обработкой видеоданных. Такая система помогла бы сэкономить на внедрении городского видеонаблюдения, быстро его разворачивать и масштабировать для обеспечения безопасности в городе.

В создании проектов участникам будут помогать менторы – опытные IT-специалисты, эксперты по внедрению Smart City и специалисты Vodafone. Все проекты будут представлены 24 июня 2018 г. на финале чемпионата DEV Challenge в формате Idea Garage. Лучшие идеи будут рассмотрены для внедрения в рамках национального проекта Vodafone Smart City.

DEV Challenge – этот соревнование для разработчиков в настоящих боевых условиях и решение заданий от украинских компаний и стартапов или апгрейд навыков под руководством признанных IT-гуру. Чемпионат собирает около 2000 лучших разработчиков Украины, которые соревнуются по направлениям: Backend, Frontend, Design, Mobile и QA.

Про Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 48 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках. По состоянию на 31 декабря 2017 года Vodafone предоставляет услуги 529,1 миллионов абонентов мобильной связи и 19,3 миллионам пользователей фиксированного интернета. Более подробная информация на странице www.vodafone.com.