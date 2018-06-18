Vodafone та українські розробники створять краудсорсингову систему відеонагляду для безпечного міста

Vodafone виступить партнером IT чемпіонату для розробників DEV Challenge 12, учасники якого створять прототип рішення для Smart City на замовлення оператора. Завдання полягає у створенні міської системи відеонагляду за рахунок об’єднання вже існуючих муніципальних та приватних камер спостереження, а також камер мобільних пристроїв в єдину мережу з використанням технології 4G.

В Україні є муніципальні системи відеоспостереження. Однак, це поодинокі приклади, бо через високу вартість не всі міста можуть таке собі дозволити. В той же час у багатьох містах є камери відеоспостереження на офісах, магазинах, житлових будинках і навіть у транспортних засобах. Крім того, кожен власник мобільного пристрою з камерою може стрімити відео онлайн через мережу 4G. Тому Vodafone спільно з DEV Challenge вирішили створити систему відеоспостереження, яка б об’єднала існуючі у місті камери та дозволила підключати нові камери з подальшою передачею, зберіганням і обробкою відеоданих. Така система допомогла б зекономити на впровадженні міського відеоспостереження, швидко його розгортати і масштабувати для забезпечення безпеки у місті.

У створенні проектів учасникам допомагатимуть ментори – досвідчені IT-фахівці, експерти з впровадження Smart City та спеціалісти Vodafone. Усі проекти будуть презентовані 24 червня 2018 р. на фіналі чемпіонату DEV Challenge у форматі Idea Garage. Найкращі ідеї будуть розглянуті для впровадження у рамках національного проекту Vodafone Smart City.

DEV Challenge – це змагання для розробників у справжніх бойових умовах та вирішення завдань від українських компаній і стартапів або апгрейд навичок під керівництвом визнаних IT-гуру. Чемпіонат збирає близько 2000 кращих розробників України, які змагаються за напрямками: Backend, Frontend, Design, Mobile та QA.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами 48 країн та надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках. Станом на 31 грудня 2017 року Vodafone надає послуги 529,1 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 19,3 мільйонам користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com.