Vodafone SuperNet: 4G, безлимиты и Imagine Dragons

Vodafone Украина предлагает своим клиентам провести супер-лето: с запуском широкого покрытия 4G украинским абонентам стали доступны новые тарифы Vodafone SuperNet. Тарифы включают большой объем мобильного интернета – от 4 ГБ и вплоть до безлимита, безлимитное общение в мессенджерах и социальных сетях, безлимитный YouTube, а также возможность попасть на концерт всемирно известных Imagine Dragons. Новые 4G тарифы можно купить во всех точках продаж с 2 июля 2018 года.

По случаю запуска 4G в диапазоне 1,8 ГГц при подключении новых тарифов все клиенты гарантированно получат 4ГБ в подарок, а также становятся участниками розыгрыша дополнительных 12 ГБ, обладатели которых будут определяться случайным образом еженедельно с 16 июля по 28 августа на официальной странице компании в Facebook.

Условия тарифов

В линейке Vodafone SuperNet три тарифа: Vodafone SuperNet Start стоимостью 65, Vodafone SuperNet Pro стоимостью 85 и Vodafone SuperNet UNLIM стоимостью 115 грн. Тарифы включают соответственно 4ГБ/8ГБ/безлимит для мобильного интернета, 65/100/150 минут для звонков на другие сети, безлимитное общение в мессенджерах и социальных сетях, а также, в зависимости от выбранного тарифа безлимитный YouTube. Все тарифы линейки включают безлимитное общение внутри сети и 30 минут для звонков за рубежом, в 62 страны мира.

Online Pass, Video Pass, Insta Pass

С запуском новых тарифов клиентам Vodafone стали доступны своеобразные «абонементы» для безлимитного использования услуг: Online Pass, Video Pass Insta Pass.

Online Pass уже включен во все тарифы линейки и предлагает безлимитное общение во всех популярных мессенджерах и социальных сетях: Viber, WhatsApp, Skype, Telegram, Facebook Messenger, Twitte, LinkedIn, Pinterest и SnapChat. Online Pass доступен клиентам всех тарифов линейки.

Video Pass – позволяет безлимитно смотреть и загружать видео на YouTube. Video Pass включен в тарифы SuperNet Pro и SuperNet UNLIM на постоянной основе, а также доступен всем новым клиентам SuperNet Start в течение первых трех месяцев с момента начала использования тарифа.

Insta Pass делает возможным безлимитное общение в социальной сети Instagram. Insta Pass доступен всем новым клиентам SuperNet Pro в течение первых трех месяцев с момента начала использования тарифа.

Клиенты Vodafone SuperNet смогут попасть на концерт Imagine Dragons

Всем, кто купит стартовый пакет с тарифами Vodafone SuperNet, Vodafone дарит возможность выиграть билет на концерт мировых рок-звезд Imagine Dragons. Концерт, который впервые пройдет в Киеве, состоится 31 августа на НСК «Олимпийский». Счастливых обладателей билетов будут определять еженедельно с 16 июля по 28 августа, розыгрыш будет проводится на официальной странице компании в Facebook.

4G покрытие Vodafone

1 июля в 00:01 Vodafone приступил к запуску сети 4G в диапазоне 1,8 ГГц. Новый этап строительства сети четвертого поколения позволит охватить широкую территорию страны, обеспечив существенное увеличение покрытия населенных пунктов. Таким образом, сервисы 4G станут доступны миллионам украинцев. C 1 июля доступ к интернету четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц получат жители порядка 50 населенных пунктов: Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Херсонская. Детальная информация о 4G покрытии доступна на странице http://4g.vodafone.ua

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты, а также инструкцию по замене SIM-карты на USIM.

Клиенты Vodafone могут самостоятельно заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G и получить 4 ГБ в подарок. Стартовые пакеты Vodafone для самостоятельной замены SIM-карты можно купить в большинстве точек продаж стартовых пакетов. Стоимость такого пакета составляет 25 грн. При замене SIM-карты сохраняется номер телефона, текущий баланс, тарифный план и все подключённые услуги.

Про Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 48 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках. По состоянию на 31 декабря 2017 года Vodafone предоставляет услуги 529,1 миллионов абонентов мобильной связи и 19,3 миллионам пользователей фиксированного интернета. Более подробная информация на странице www.vodafone.com.