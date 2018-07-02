Vodafone SuperNet: 4G, безліміти та Imagine Dragons

Vodafone Україна пропонує своїм клієнтам провести супер-літо: із запуском широкого покриття 4G українським абонентам стали доступні нові тарифи Vodafone SuperNet. Тарифи включають великий обсяг мобільного інтернету - від 4 ГБ і аж до безліміту – безлімітне спілкування в месенджерах і соціальних мережах, безлімітний YouTube, а також можливість потрапити на концерт всесвітньо відомих Imagine Dragons. Нові 4G тарифи можна купити у всіх точках продажів від 2 липня 2018 року.

З нагоди запуску 4G в діапазоні 1,8 ГГц при підключенні нових тарифів усі клієнти гарантовано отримають 4 ГБ у подарунок, а також стають учасниками розіграшу додаткових 12 ГБ, власники яких будуть визначатися випадковим чином щотижня з 16 липня по 28 серпня на офіційній сторінці компанії у Facebook.

Умови тарифів

У лінійці Vodafone SuperNet три тарифи: Vodafone SuperNet Start вартістю 65 грн, Vodafone SuperNet Pro вартістю 85 грн і Vodafone SuperNet UNLIM вартістю 115 грн. Тарифи включають відповідно 4 ГБ/8ГБ/безліміт для мобільного інтернету, 65/100/150 хвилин для дзвінків на інші мережі, безлімітне спілкування в месенджерах і соціальних мережах, а також, в залежності від обраного тарифу безлімітний YouTube. Всі тарифи лінійки включають безлімітне спілкування всередині мережі та 30 хвилин для дзвінків за кордон, в 62 країни світу.

Online Pass, Video Pass, Insta Pass

Із запуском нових тарифів клієнтам Vodafone стали доступні своєрідні «абонементи» для безлімітного використання послуг: Online Pass, Video Pass та Insta Pass.

Online Pass уже включений в усі тарифи лінійки та пропонує безлімітне спілкування у всіх популярних месенджерах та соціальних мережах: Viber, WhatsApp, Skype, Telegram, Facebook Messenger, Twitte, LinkedIn, Pinterest та SnapChat. Online Pass доступний клієнтам усіх тарифів лінійки.

Video Pass дозволяє безлімітно дивитися і завантажувати відео на YouTube. Video Pass включений у тарифи SuperNet Pro і SuperNet UNLIM на постійній основі, а також доступний усім новим клієнтам SuperNet Start протягом перших трьох місяців з моменту початку використання тарифу.

Insta Pass уможливлює безлімітне спілкування в соціальній мережі Instagram. Insta Pass доступний усім новим клієнтам SuperNet Pro протягом перших трьох місяців з моменту початку використання тарифу.

Клієнти Vodafone SuperNet зможуть потрапити на концерт Imagine Dragons

Всім, хто купить стартовий пакет із тарифами Vodafone SuperNet, Vodafone дарує можливість виграти квиток на концерт світових рок-зірок Imagine Dragons. Концерт, який буде першим у Києві, відбудеться 31 серпня на НСК «Олімпійський». Щасливих власників квитків будуть визначати щотижня з 16 липня по 28 серпня, розіграш буде проводитись на офіційній сторінці компанії у Facebook.

4G покриття Vodafone

1 липня в 00:01 Vodafone розпочав запуск мережі 4G у діапазоні 1,8 ГГц. Новий етап будівництва мережі четвертого покоління дозволить охопити широку територію країни, забезпечивши істотне збільшення покриття населених пунктів. Таким чином, сервіси 4G стануть доступні мільйонам українців. З 1 липня доступ до інтернету четвертого покоління на частоті 1,8 ГГц отримають мешканці близько 50 населених пунктів: Київська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Одеська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Кіровоградська, Херсонська. Детальна інформація про 4G покритті доступна на сторінці http://4g.vodafone.ua

Готовність до 4G клієнти компанії можуть самостійно і безкоштовно перевірити за допомогою єдиного USSD-запиту – потрібно просто набрати *222# і натиснути кнопку виклику. У відповідь оператор відправить SMS з результатом перевірки смартфона і SIM-карти, а також інструкцію по заміні SIM-карти на USIM.

Клієнти Vodafone можуть самостійно замінити SIM-карту на USIM з підтримкою 4G і отримати 4 ГБ в подарунок. Стартові пакети Vodafone для самостійної заміни SIM-карти можна купити в більшості точок продажів стартових пакетів. Вартість такого пакета становить 25 грн. При заміні SIM-карти зберігається номер телефону, поточний баланс, тарифний план і всі підключені послуги.

Про Vodafone



Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами 48 країн та надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках. Станом на 31 грудня 2017 року Vodafone надає послуги 529,1 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 19,3 мільйонам користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com.