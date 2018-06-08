Vodafone открыл умный туристический маршрут в Черкассах

8 июня 2018 Vodafone совместно с Черкасским городским советом открыли в городе туристический интернет-маршрут «Крылатая тропа». Туристическая тропа в Черкассах стала шестой на карте инновационных городских маршрутов Vodafone Smart Routes. Проект, основанный на использовании скоростного мобильного интернета, помогает развивать туристическую привлекательность и инфраструктуру украинских городов.

Туристический маршрут в Черкассах объединил 14 самых интересных локаций города. Среди них – Соборная площадь, дом Летичевского и «Детский парк», Стелла «Небесная сотня», Черкасский краеведческий музей, Холм Славы, парк «Долина Роз», Первая министерская мужская гимназия, сквер Б. Хмельницкого, доходный дом Лисака-Гаркавенко и дом Лисака, дома Белахова, Цибульских и Тиверовських, Голубой дворец – отель «Славянский», Общественный банк, Черкасский художественный музей, особняк Щербины и «Дом лесничего».

Символом черкасского маршрута стала чайка. Общая длина маршрута «Крылатая тропа» составляет 4,7 км. Таким образом, за 2-3 часа гости и жители города смогут увидеть самые интересные достопримечательности города и узнать о них все подробности.

«Умный» маршрут в Черкассах проложен с помощью стрелок и специальных табличек с QR-кодами, символикой и номерами локаций. Таблички с QR-кодами на маршруте устанавливаются непосредственно возле достопримечательностей, а стрелки указывают путь к следующей локации.

Во время считывания QR-кода с помощью смартфона или планшета человек попадает на страницу с подробным описанием и фото ближайшего исторического или культурного объекта – площади, дома, памятника. К описанию памятников добавляются ссылки на подробную карту города с указанием мест, где расположены другие QR-таблички.

В дополнение к интернет-версии маршрута «Крылатая тропа» изданы бумажные путеводители с описанием маршрута и локаций. Путеводители находятся в магазине Vodafone по адресу г. Черкассы, бульвар Шевченко, 244.





Сеть маршрутов Vodafone Smart Routes

Сегодня сеть Vodafone Smart Routes включает шесть интернет-маршрутов: в Полтаве, Черновцах, Херсоне, Ужгороде, Львове и Черкассах. Все туристические тропы совместно разработаны местными историками и экспертами в сфере туризма. Каждая тропа имеет индивидуальную символику. Путь туриста удобно проложен для пешей прогулки и позволяет ознакомиться с самыми интересными достопримечательностями города.

Про Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 48 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках. По состоянию на 31 декабря 2017 года Vodafone предоставляет услуги 529,1 миллионов абонентов мобильной связи и 19,3 миллионам пользователей фиксированного интернета. Более подробная информация на странице www.vodafone.com.