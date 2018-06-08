Vodafone відкрив розумний туристичний  маршрут у Черкасах

8 червня 2018 року Vodafone Україна спільно із Черкаською міською радою відкрили у місті туристичний інтернет-маршрут «Крилата стежка». Туристична стежка у Черкасах стала шостою на мапі інноваційних міських маршрутів Vodafone Smart Routes. Проект, заснований на використанні швидкісного мобільного інтернету, допомагає розвивати туристичну привабливість та інфраструктуру українських міст.

Туристичний маршрут у Черкасах об’єднав 14 найцікавіших локацій міста. Серед них – Соборна площа, будинок Летичевського та «Дитячий парк», стела «Небесна сотня», Черкаський краєзнавчий музей, Пагорб Слави, парк «Долина Троянд», Перша міністерська чоловіча гімназія, сквер Б. Хмельницького, прибутковий будинок Лисака-Гаркавенка та будинок Лисака, Будинки Белахова, Цибульських та Тиверовських, Блакитний палац – готель «Слов’янский», Громадський банк, Черкаський художній музей, маєток Щербини та «Будинок лісничого».

Символом черкаського маршруту стала чайка. Загальна довжина маршруту «Крилата стежка» становить 4,7 км. Таким чином, за 2-3 години гості та мешканці міста зможуть побачити найцікавіші пам’ятки міста та дізнатись про них усі подробиці.

«Розумний» маршрут у Черкасах прокладено за допомогою стрілок та спеціальних табличок з QR-кодами, символікою та номерами локацій. Таблички з QR-кодами на маршруті встановлюються безпосередньо біля пам'яток, а стрілки вказують шлях до наступної локації.

Під час зчитування QR-коду за допомогою смартфона або планшета людина потрапляє на сторінку з докладним описом і фото найближчого історичного чи культурного об'єкта – площі, будинку, пам'ятника. До опису пам’яток додаються посилання на детальну карту міста із зазначенням місць, де розташовані інші QR-таблички.

Додатково до інтернет-версії маршруту «Крилата стежка» створено паперові путівники із описом маршруту та локацій. Путівники знаходитимуться у магазині Vodafone за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка, 244.



Мережа маршрутів Vodafone Smart Routes

Сьогодні мережа Vodafone Smart Routes включає шість інтернет-маршрутів: у Полтаві, Чернівцях, Херсоні, Ужгороді, Львові та Черкасах. Усі туристичні стежки розроблено спільно місцевими істориками та експертами у сфері туризму. Кожна стежка має унікальну індивідуальну символіку. Шлях туриста прокладено найзручнішим чином з можливістю ознайомитись з найціннішими та найцікавішими пам’ятками міста.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами 48 країн та надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках. Станом на 31 грудня 2017 року Vodafone надає послуги 529,1 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 19,3 мільйонам користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com.