Vodafone оновив застосунок для Android та IOS

Vodafone оновив свій застосунок самообслуговування "My Vodafone" для Android та IOS. Він став швидшим та простішим у користуванні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Нова версія втричі швидша і на 41% легша, ніж попередня.
Розробники зібрали усю важливу інформацію для абонента на головному екрані: статус пакетних послуг, баланс, можливість перевірити підключені послуги та витрати.
В оновленому My Vodafone покращили логіку користування функціями, раніше, щоб дізнатись тариф, необхідно було зробити 4 кліки, тепер лише один.
Також з’явились нові функції: тепер користувачі зможуть порівняти тарифи, щоб вибрати для себе оптимальний або скористатись допомогою інтерактивного помічника.
При кожному вході в My Vodafone відбувається автоматична перевірка за номером, що дозволяє проаналізувати можливість покращення поточного тарифного плану, ознайомитись з новими послугами та скористатись накопиченими бонусами.
Перелік нових "фіч", що працюють навіть за відсутності інтернету:
Робота над оновленням застосунку тривала протягом року. Усі зміни у застосунку створені з урахуванням поведінки користувачів My Vodafone.
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