Vodafone обновил приложение для Android и IOS

Vodafone обновил свое приложение самообслуживания My Vodafone для Android и IOS. Он стал быстрее и проще в использовании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Новая версия втрое быстрее и на 41% легче предыдущей.
Разработчики собрали всю важную информацию для абонента на главном экране: статус пакетных услуг, баланс, возможность проверки подключенных услуг и расходов.
В обновленном My Vodafone улучшили логику пользования функциями, раньше, чтобы узнать тариф, необходимо было сделать 4 клика, теперь только один.
Также появились новые функции: теперь пользователи смогут сравнить тарифы, чтобы выбрать оптимальный или воспользоваться интерактивным помощником.
При каждом входе My Vodafone происходит автоматическая проверка по номеру, что позволяет проанализировать возможность улучшения текущего тарифного плана, ознакомиться с новыми услугами и воспользоваться накопленными бонусами.
Список новых "фич", работающих даже при отсутствии интернета:
Работа над обновлением приложения продолжалась в течение года. Все изменения в приложении созданы с учетом поведения пользователей My Vodafone.
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