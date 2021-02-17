Vodafone лидирует по скорости мобильного интернета в тестах nPerf

Результаты исследования основаны на 33485 тестах, проведенных в 2020 году пользователями nPerf с помощью мобильного приложения nPerf (iOS, Android).

Тестирование проводилось в сетях 2G/3G/4G.

В результате Vodafone продемонстрировал самые высокие результаты практически по всем показателям и, как следствие, получил наивысшее количество баллов - 52904.

Так, компания показала максимальную скорость среди мобильных сетей в Украине. Средняя скорость загрузки - 21,17 Мбит/с, скорость выгрузки - 9,61 Мбит с, задержка - меньше 51,6 мс.

По сравнению с результатами аналогичного исследования 2019 года, скорость загрузки в сети Vodafone увеличилась на 32%, а скорость выгрузки - на 17%.

Vodafone также назвали лучшим для просмотра веб-страниц и потокового видео.