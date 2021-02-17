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Vodafone лідирує по швидкості мобільного інтернету в тестах nPerf

Автор: РБК-Україна

Результати незалежного дослідження французької компанії nPerf показали, що найвища швидкість мобільного інтернету в Україні надає Vodafone.

Про це свідчать результати дослідження, передає прес-служба компанії.

Результати дослідження підготовлені на 33485 тестах, проведених у 2020 році користувачами nPerf за допомогою мобільного додатку nPerf (iOS, Android).

Тестування проводилося в мережах 2G/3G/4G.

В результаті Vodafone продемонстрував найвищі результати практично за всіма показниками й, як наслідок, отримав найвищу кількість балів - 52904.

Так, компанія показала максимальну швидкість серед мобільних мереж в Україні. Середня швидкість завантаження - 21,17 Мбіт/с, швидкість вивантаження - 9,61 Мбіт с, затримка - менш як 51,6 мс.

У порівнянні з результатами аналогічного дослідження 2019 року, швидкість завантаження в мережі Vodafone збільшилася на 32%, а швидкість вивантаження - на 17%.

Vodafone також назвали найкращим для перегляду веб-сторінок і потокового відео.

Зазначимо, nPerf - один з лідерів тестування мобільних мереж на швидкість та якість доступу до мобільного інтернету. Компанія використовує дані з пристроїв користувачів, які проводять виміри швидкостей за допомогою програми nPerf.

Оцінка включає результати тестів швидкості завантаження і вивантаження, затримки, веб-серфінгу та перегляду потокового відео.

Своєю чергою, у 2021 році Vodafone вже отримував лідерство у швидкості мобільного інтернету.

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