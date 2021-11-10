Vodafone и Ferrexpo построят "умный" карьер в Полтавской области

В частности, на предприятии запущена самая большая мельница для измельчения железной руды в Украине - одна из самых больших мельниц такого типа в мире. Впервые в отечественной истории производственная линия такого типа и мощности запускалась и настраивалась посредством дистанционного управления. В условиях жесткого карантина специалисты подрядчика – шведско-швейцарской компании АВВ - не имели возможности подключить и настроить оборудование непосредственно на производстве. Поэтому, используя сеть LTE Vodafone, находившиеся в Украине специалисты настраивали оборудование под удаленным руководством коллег из Швейцарии с использованием специальных мобильных терминалов.

Private Networks e-LTE Vodafone также охватила Полтавский и Еристовский карьеры группы Ferrexpo, где работают беспилотные буровые установки. На каждой установлено по 6 камер, позволяющих дистанционно управлять работой из Центрального диспетчерского центра Еристовского ГОКа (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в Ferrexpo).

Первая в Европе сеть Private e-LTE на частоте 5,7 GHz построена на 19 базовых станциях. Ferrexpo, имея статус регионального оператора связи, получила лицензии на владение частот 5,7 GHz.

"Vodafone является технологическим лидером в мире и его украинское подразделение активно работает над внедрением передовых практик в нашей стране. Наша задача сегодня - начать формировать экосистему решений для промышленности, в частности, на основе Private Networks, сделать мейнстримом индустриальные решения, способствующие конкурентоспособности не только отдельных предприятий, компаний, но и экономики страны в целом. Важно, что в Украине есть компании, такие как Ferrexpo, продвигающие инновации и партнерство с которыми позволяет на практике раскрыть потенциал Private Networks для промышленного сектора. Наша площадка на Полтавском ГОКе станет центром, объединяющим бизнес и передовые технологии, опыт и экспертизу специалистов из разных стран", - комментирует Андрей Федоров, руководитель департамента бизнес рынка "Vodafone Украина".

В Ferrexpo отмечают, что в сегодняшнем мире невозможно быть лидером без внедрения инноваций, в частности - на базе Private Networks.

"Мы поставляем нашу продукцию лучшим мировым производителям стали, наши окатыши вы найдете в разных продуктах: от немецких автомобилей до корейских смартфонов. Инвестиции в создание, постоянное развитие и внедрение современных технологий - залог конкурентоспособности на мировом рынке. Еще одним важнейшим принципом деятельности Ferrexpo является обеспечение комфортных и безопасных условий труда для наших сотрудников. Вместе с Vodafone мы реализовали первый этап этого процесса и будем двигаться дальше", - добавили в компании.