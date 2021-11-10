Vodafone та Ferrexpo збудують "розумний" кар'єр у Полтавській області

Зокрема, на підприємстві запущено найбільший млин для подрібнення залізної руди в Україні - один з найбільших млинів такого типу у світі. Вперше у вітчизняній історії виробнича лінія такого типу й потужності запускалась та налаштовувалась за допомогою дистанційного керування. В умовах жорсткого карантину спеціалісти підрядника - шведсько-швейцарської компанії АВВ - не мали можливості підключити та налаштувати обладнання безпосередньо на виробництві. Тому, використовуючи мережу LTE Vodafone, фахівці, що перебували в Україні, налаштовували обладнання під віддаленим керівництвом колег зі Швейцарії з використанням спеціальних мобільних терміналів.

Private Networks e-LTE Vodafone також охопила Полтавський та Єристівський кар’єри групи Ferrexpo, де працюють безпілотні бурові установки. На кожній встановлено по 6 камер, що дають змогу дистанційно керувати роботою з Центрального диспетчерського центру Єристівського ГЗК (ЄГЗК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, що входить у Ferrexpo).

Перша в Європі мережа Private e-LTE на частоті 5,7 GHz збудована на 19 базових станціях. Ferrexpo, маючи статус регіонального Оператора зв’язку, отримала ліцензії на володіння частот 5,7 GHz.

"Vodafone є технологічним лідером у світі, український підрозділ компанії активно працює над запровадженням передових практик у нашій країні. Наше завдання сьогодні - почати формувати екосистему з рішень для промисловості, зокрема, на основі Private Networks, зробити мейнстрімом індустріальні рішення, що сприяють конкурентоспроможності не тільки окремих підприємств, компаній, а й економіки країни в цілому. Важливо, що в Україні є компанії, такі, як Ferrexpo, які рухають інновації і партнерство з якими дозволяє на практиці розкрити потенціал Private Networks для промислового сектору. Наш майданчик на Полтавському ГЗК стане центром, який об’єднає бізнес та передові технології, досвід та експертизу фахівців з різних країн", - коментує Андрій Федоров, керівник департаменту бізнес ринку Vodafone Україна.

В Ferrexpo відзначили, що у сьогоднішньому світі неможливо бути лідером без впровадження інновацій, зокрема - на базі Private Networks.

"Ми постачаємо нашу продукцію найкращим світовим виробникам сталі, наші окатки ви знайдете в різній продукції: від німецьких автомобілів до корейських смартфонів. Інвестиції у виробництво, постійний розвиток і запровадження сучасних технологій - запорука конкурентоспроможності на світовому ринку. Ще одним надзвичайно важливим принципом діяльності Ferrexpo є забезпечення комфортних та безпечних умов праці для наших співробітників. Разом з Vodafone ми реалізували перший етап цього процесу й будемо рухатися далі", - додали до компанії.