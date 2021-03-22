Vodafone анонсировал программы цифровой грамотности: будут готовить специалистов новых профессий

Министерство цифровой трансформации Украины и Vodаfone Украина подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития цифровой грамотности украинского общества. В рамках проекта они создадут ряд образовательных программ, посвященных цифровой безопасности, противодействию киберугрозам и мошенничеству.

В частности, стороны договорились сотрудничать в следующих направлениях:

Образование – разработка образовательного контента и программ для различных возрастных аудиторий в разных каналах, создание материалов о цифровой безопасности, противодействии цифровому мошенничеству, киберугрозам; распространение информации об инновационных технологиях, технологических сервисах и решениях, а также возможностях, которые они открывают.

– разработка образовательного контента и программ для различных возрастных аудиторий в разных каналах, создание материалов о цифровой безопасности, противодействии цифровому мошенничеству, киберугрозам; распространение информации об инновационных технологиях, технологических сервисах и решениях, а также возможностях, которые они открывают. Популяризация технических знаний , включая разработку универсального образовательного базового курса основ математики для новичков, который будет полезным для школьников, а также для тех, кто не имеет технического образования.

, включая разработку универсального образовательного базового курса основ математики для новичков, который будет полезным для школьников, а также для тех, кто не имеет технического образования. Подготовка специалистов новых цифровых профессий, в частности: аналитика больших данных (Big Data), интернет вещей (IoT), интернет поведения (IoB).

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан заявила, что в рамках национального проекта "Дія. Цифровое образование" министерство предлагает научить шесть миллионов украинцев цифровой грамотности за три года.

"Партнерство с Vodafone приближает нас к стратегической цели и открывает еще больше бесплатных образовательных возможностей для граждан", - заявила Ионан.

В то же время GR-директор Vodafone Украина Ольга Дейнега убеждена, что подписанный меморандум с Министерством цифровой трансформации ускорит развитие цифровой грамотности населения.

"Как лидер инноваций мы не можем оставаться в стороне от процессов, происходящих в обществе. Поэтому уже начали работу над созданием образовательных программ для различных аудиторий, например, посвященных цифровой безопасности, противодействию киберугрозам и мошенничеству. В рамках программы мы создадим универсальный базовый курс математики для школьников и более широкой аудитории. Также начнем готовить специалистов редких пока еще сегодня профессий, таких как аналитики больших данных, специалисты по интернету вещей и интернету поведения", - добавила она.