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Vodafone анонсувал програми цифрової грамотності: готуватимуть спеціалістів нових професій

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 18:04
Vodafone анонсувал програми цифрової грамотності: готуватимуть спеціалістів нових професій Фото: Vodаfone (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Міністерство цифрової трансформації України та Vodаfone Україна підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку цифрової грамотності українського суспільства. В рамках проекту вони створять низку освітніх програм, присвячених цифровій безпеці, протидії кіберзагрозам та шахрайству.

Про це повідомляє прес-служба Vodаfone.

Зокрема, сторони домовились співпрацювати у таких напрямках:

  • Освіта — розробка освітнього контенту та програм для різних вікових аудиторій у різних каналах, створення матеріалів з цифрової безпеки, протидії цифровому шахрайству, кіберзагрозам; розповсюдження інформації про інноваційні технології, технологічні сервіси та рішення й можливості, які вони відкривають.
  • Популяризація технічних знань, включаючи розробку універсального освітнього базового курсу з основ математики для новачків, який буде корисним для школярів, а також для тих, хто не має технічної освіти.
  • Підготовка спеціалістів нових цифрових професій, зокрема: аналітика великих даних (Big Data), інтернет речей (IoT), інтернет поведінки (IoB).

Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан заявила, що у рамках національного проекту "Дія. Цифрова освіта" міністерство пропонує навчити шість мільйонів українців цифрової грамотності за три роки.

"Партнерство з Vodafone наближає нас до стратегічної мети і відкриває ще більше безкоштовних освітніх можливостей для громадян", - заявила Іонан.

Водночас GR-директор Vodafone Україна Ольга Дейнега переконана, що підписаний меморандум з Міністерством цифрової трансформації пришвидшить розвиток цифрової грамотності населення.

"Як лідер з інновацій ми не можемо залишатися осторонь процесів, що відбуваються у суспільстві. Тому вже почали роботу над створенням освітніх програм для різних аудиторій, наприклад, про цифрову безпеку, протидію кіберзагрозам та шахрайству. У рамках програми ми створимо універсальний базовий курс з математики для школярів та більш широкої аудиторії. Також почнемо готувати спеціалістів у рідкісних сьогодні професіях, таких як аналітики великих даних, фахівці з інтернету речей та інтернету поведінки", - додала вона.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Міністерство закордонних справ України у партнерстві з Асоціацією IT Ukraine запустило проект IT Export Boost. Він буде просувати IT-послуги українських компаній на зовнішніх ринках.

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