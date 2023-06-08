Вода відрізала Кінбурнську косу в Миколаївській області від материка

За їхніми даними, дорогу затопило під вечір середи, 7 червня. Тепер наземним транспортом дістатись на косу неможливо.

"Як і прогнозували експерти, внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок у кінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплений приблизно через 50 годин після прориву дамби", - пише Південний лісовий офіс.

Крім цього, на півострові вирують масштабні лісові пожежі.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня росіяни підірвали заздалегідь закладену вибухівку на Каховській ГЕС. Через руйнування в Херсонській області почались масштабні затоплення населених пунктів.

Сьогодні ввечері стало відомо про перші жертви внаслідок затоплення. Так, в Олешках Херсонської області повідомили про трьох загиблих.

Детальніше про наслідки підриву Каховської ГЕС станом на ранок 7 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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