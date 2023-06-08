RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вода отрезала Кинбурнскую косу в Николаевской области от материка

Фото: вода отрезала Кинбурнскую косу от материка (t.me/novinach)
Автор: Антон Малиновский

Дорогу в деревне Геройское Херсонской области, соединявшей Кинбурнскую косу с материком, затопило.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Южного лесного офиса.

По их данным, дорогу затопило к вечеру среды, 7 июня. Теперь наземным транспортом добраться до косы невозможно.

"Как и прогнозировали эксперты, в результате подрыва Каховской ГЭС перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра будет почти полностью затоплен примерно через 50 часов после прорыва дамбы", - пишет Южный лесной офис.

Кроме этого, на полуострове бушуют масштабные лесные пожары.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня россияне взорвали заранее заложенную взрывчатку на Каховской ГЭС. Из-за разрушений в Херсонской области начались масштабные затопления населённых пунктов.

Сегодня вечером стало известно о первых жертвах в результате затопления. Так, в Олешках Херсонской области сообщили о троих погибших.

Детальнее о последствиях подрыва Каховской ГЭС по состоянию на утро 7 июня - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская областьХерсонская область