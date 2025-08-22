ua en ru
VODA UA стала офіційним водним партнером ФК "Чорноморець"

П'ятниця 22 серпня 2025 12:10
VODA UA стала офіційним водним партнером ФК "Чорноморець" Фото: VODA UA - офіційний водний партнер ФК "Чорноморець" (пресс-лужба)
Автор: Ілона Свиридова

Бренд VODA UA став офіційним водним партнером футбольного клубу "Чорноморець" (Одеса).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу бренду VODA UA.

У межах співпраці VODA UA забезпечуватиме водою як головну команду, так і молодіжну команду "Чорноморець-2". Партнерство охоплює всі рівні футбольної структури "Чорноморця".

"Для нас важливо підключати до партнерства команди, які яскраво репрезентують свій регіон. "Чорноморець" - справжній символ півдня. Так VODA UA продовжує відкривати для себе нові горизонти в спорті", - сказала CEO VODA UA Катерина Садовая.

Вона додала, що співпраця з "моряками" - це ще й природне поєднання бренду, що несе у собі силу води, з командою, в чиїх серцях закладена любов до водної стихії.

VODA UA стала офіційним водним партнером ФК &quot;Чорноморець&quot;Фото: VODA UA - партнер ФК "Чорноморець" (пресслужба)

VODA UA розглядає партнерство зі спортивними організаціями як частину своєї місії - сприяти формуванню здорової та сильної нації.

"Це партнерство засноване на спільних цінностях - прагненні до високих результатів, здорового способу життя та підтримки молодого покоління. Для “Чорноморця” важливо мати поруч надійного партнера, який поділяє нашу філософію розвитку спорту та вірить у силу командного духу", - зазначили у пресслужбі ФК "Чорноморець".

Зазначимо, ФК "Чорноморець" - один із найстаріших футбольних клубів України, заснований у 1936 році.

