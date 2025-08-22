ua en ru
VODA UA стала официальным водным партнером ФК "Черноморец"

Пятница 22 августа 2025 12:10
UA EN RU
Фото: VODA UA - официальный водный партнер ФК "Черноморец" (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Бренд VODA UA стал официальным водным партнером футбольного клуба "Черноморец" (Одесса).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу бренда VODA UA.

В рамках сотрудничества VODA UA будет обеспечивать водой как главную команду, так и молодежную команду "Черноморец-2". Партнерство охватывает все уровни футбольной структуры "Черноморца".

"Для нас важно подключать к партнерству команды, которые ярко представляют свой регион. "Черноморец" - настоящий символ юга. Так VODA UA продолжает открывать для себя новые горизонты в спорте", - сказала CEO VODA UA Екатерина Садовая.

Она добавила, что сотрудничество с "моряками" - это еще и естественное сочетание бренда, несущего в себе силу воды, с командой, в чьих сердцах заложена любовь к водной стихии.

VODA UA стала официальным водным партнером ФК &quot;Черноморец&quot;Фото: VODA UA - партнер ФК "Черноморец" (пресс-служба)

VODA UA рассматривает партнерство со спортивными организациями как часть своей миссии - способствовать формированию здоровой и сильной нации.

"Это партнерство основано на общих ценностях - стремлении к высоким результатам, здоровому образу жизни и поддержке молодого поколения. Для "Черноморца" важно иметь рядом надежного партнера, который разделяет нашу философию развития спорта и верит в силу командного духа", - отметили в пресс-службе ФК "Черноморец".

Отметим, ФК "Черноморец" - один из старейших футбольных клубов Украины, основанный в 1936 году.

Футбол Бизнес
