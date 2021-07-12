UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вода в реках Карпат поднимется на метр. Возможны селевые потоки и оползни

Автор: Анастасия Рокитна

Во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается поднятие уровня воды в реках на метр. В результате возможны селевые потоки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Сегодня и завтра на отдельных горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), в верховьях и на малых водотоках рек Закарпатья ожидается подъем уровней воды. Без негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней.

Напомним, в Украине резко ухудшилась погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что Киев накроет гроза в ближайшие часы. Объявлено штормовое предупреждение.

Читайте РБК-Украина в Google News
оползеньКарпатырека