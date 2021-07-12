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Вода в річках Карпат підніметься на метр. Можливі селеві потоки та зсув ґрунту

Автор: Анастасія Рокитна

У Львівській та Івано-Франківській областях очікується підняття рівня води в річках на метр. В результаті можливі селеві потоки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Сьогодні і завтра на окремих гiрських притоках Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), у верхів'ях та малих водотоках річок Закарпаття очікується пiдйом рiвнiв води. Без негативних наслідків.

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів ґрунту.

Нагадаємо, в Україні різко погіршилась погода. Синоптики оголосили штормове попередження.

Раніше повідомлялось, що Київ накриє гроза в найближчі години. Оголошено штормове попередження.

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