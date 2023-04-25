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Вода в Києві знову піднялася. Скільки залишилось до критичної позначки

Фото: у Києві знову піднявся рівень води у Дніпрі 25 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок, 25 квітня, рівень води у Дніпрі знову піднявся. Але до критичного для столиці рівня залишається ще понад 1 метр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

"Станом на 9:30 25.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 294 см. За останню добу вода піднялася на 11 см", - йдеться в повідомленні.

Наразі утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок.

"Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Ми уважно слідкуємо за динамікою цьогорічного водопілля в Києві. Всі відповідні служби готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Як повідомлялося, масштабний паводок у Києві за даними на 24 квітня йшов на спад, а рівень води знизився на 20 см від рівня, який зафіксовано днем раніше. При цьому синоптики прогнозують другу хвилю підтоплень наприкінці квітня - на початку травня.

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Київ