Вода в Киеве снова поднялась. Сколько осталось до критической отметки

"По состоянию на 9:30 25.04.2023 уровень воды в г. Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9 294 см. За последние сутки вода поднялась на 11 см", - говорится в сообщении.

В настоящее время удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков.

"Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. Мы внимательно следим за динамикой нынешнего половодья в Киеве. Все соответствующие службы готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Как сообщалось, масштабный паводок в Киеве по данным на 24 апреля шел на спад, а уровень воды снизился на 20 см от уровня днем ранее. При этом синоптики прогнозируют вторую волну подтоплений в конце апреля - в начале мая.