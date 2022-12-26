Внутренняя война. Россияне в очередной раз сменили командующего западным ВО, - ГУР

В России почти за месяц дважды сменили командующего западным ВО. На этот раз им стал Евгений Никифоров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Армия врага который раз проводит ротацию в высшем командовании. С должности командующего западным ВО был снят Сергей Кузовлев, который возглавлял должность всего около месяца. Теперь ее возглавит генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Пока Никифоров находится на командном пункте группировки войск "Запад" в Богучаре Воронежской области.

Формальная причина увольнения Кузовлева, якобы провал подготовки наступления на Лиманском направлении. Однако, как разъясняет разведка, это лишь проявление внутриполитической борьбы в руководстве России. Человека с орбиты министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова заменили кандидатом от группы командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина и главы ППК "Вагнера" Евгения Пригожина.

В то же время Никифоров стал четвертым командующим западным ВО с начала полномасштабной войны.

Что известно о Никифорове: