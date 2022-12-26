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Внутренняя война. Россияне в очередной раз сменили командующего западным ВО, - ГУР

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Понедельник 26 декабря 2022 18:50
Внутренняя война. Россияне в очередной раз сменили командующего западным ВО, - ГУР Фото: Евгений Никифоров, новый командующий западным ВО России (gur.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В России почти за месяц дважды сменили командующего западным ВО. На этот раз им стал Евгений Никифоров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Армия врага который раз проводит ротацию в высшем командовании. С должности командующего западным ВО был снят Сергей Кузовлев, который возглавлял должность всего около месяца. Теперь ее возглавит генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Пока Никифоров находится на командном пункте группировки войск "Запад" в Богучаре Воронежской области.

Формальная причина увольнения Кузовлева, якобы провал подготовки наступления на Лиманском направлении. Однако, как разъясняет разведка, это лишь проявление внутриполитической борьбы в руководстве России. Человека с орбиты министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова заменили кандидатом от группы командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина и главы ППК "Вагнера" Евгения Пригожина.

В то же время Никифоров стал четвертым командующим западным ВО с начала полномасштабной войны.

Что известно о Никифорове:

  • 1991 год - окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище.
  • 2012 год - военная академия генерального штаба ВС РФ;
  • 2016 год - 20-й гвардейской армией западного ВО.
  • 2017 год - командующий 58 общевойской армией южного ВО
  • 2019 год - заместитель командующего войсками западного ВО
  • 2021 год - командующий группировкой войск в САР.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, Суровикин присоединился к Пригожину в соперничестве с Шойгу.

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