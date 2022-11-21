Внутрішні переселенці вже купують квартири за пільговою іпотекою: названо кількість

"Сім'ї з числа внутрішньо переміщених осіб отримали 475 пільгових іпотечних кредитів на придбання житла. Так, 429 квартир громадяни купили у фізичних осіб, у забудовників через фінансові компанії придбано 46 квартир", - розповіли у Міністерстві.

Зазначається, що кредити надаються на термін до 30 років під 3% річних, виходячи з нормативної площі 52,5 квадратних метрів на особу чи сім'ю з двох осіб і додатково 21 квадратних метрів на кожного наступного члена сім'ї. Громадяни мають можливість самостійно обирати собі житло для придбання на пільгових умовах.

Повідомляється, що надання пільгових кредитів реалізується в межах спільного проєкту Мінреінтеграції та Держмолодьжитла.

"Вартість житла, що придбається за цією програмою, є найнижчою з-поміж державних житлових програм, які діють в Україні", - зазначають в Міністерстві.