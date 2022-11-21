Внутренние переселенцы уже покупают квартиры по льготной ипотеке: названо количество

"Семьи из числа внутренне перемещенных лиц получили 475 льготных ипотечных кредитов на приобретение жилья. Так, 429 квартир граждане купили у физических лиц, у застройщиков через финансовые компании приобретено 46 квартир", - рассказали в Министерстве.

Отмечается, что кредиты предоставляются на срок до 30 лет под 3% годовых исходя из нормативной площади 52,5 квадратных метров на человека или семью из двух человек и дополнительно 21 квадратных метров на каждого следующего члена семьи. Граждане имеют возможность самостоятельно выбирать жилье для приобретения на льготных условиях.

Сообщается, что предоставление льготных кредитов реализуется в рамках совместного проекта Минреинтеграции и Госмолодежилья.

"Стоимость жилья, которое приобретается по этой программе, является самой низкой из государственных жилищных программ, которые действуют в Украине", - отмечают в Министерстве.