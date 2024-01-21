Внутрішні переселенці можуть отримати грошову підтримку від ООН: як подати заявку

Українці, які через збройну агресію Російської Федерації були змушені лишити свої домівки та переселились в інші регіони країни, можуть отримати грошову підтримку від Організації Об'єднаних Націй.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5400 гривень на члена родини. Зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення.
Загалом переселенці можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень від УВКБ ООН.
Подати заявку на грошову допомогу можуть родини, які:
Для отримання грошової допомоги потрібно надати такі документи:
Подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних БФ "Право на захист". Знайти їхні адреси можна на інтерактивній мапі за посиланням.
Дізнатися подробиці чи поставити запитання можна:
Нагадаємо, у Житомирі збудують безкоштовне житло для переселенців. РБК-Україна вже показало фото попередньої візуалізації проекту.
Також ми розповідали, що у Львівській області також збудували багатоквартирний будинок для переселенців. У листопаді туди почали заселяти мешканців.
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