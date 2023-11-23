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На Львівщині збудували багатоквартирний будинок для переселенців: деталі

Львів, Україна, Четвер 23 листопада 2023 16:03
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На Львівщині збудували багатоквартирний будинок для переселенців: деталі Фото: Будинок для переселенців у Дрогобичі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У місті Дрогобич збудували багатоквартирний будинок для переселенців, у який з 23 листопада почали заселятися мешканці. Це перше збудоване з нуля житло для ВПО у Львівській області.

Тепер там житимуть близько 60 переселенців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську ОВА.

Двоповерховий будинок для переселенців у Дрогобичі – на 12 квартири. У ньому житимуть багатодітні сім’ї, сім'ї захисників, а також родини, в яких є особи з інвалідністю. Для них забезпечили умови безбар'єрності.

Квартири умебльовані та забезпечені необхідною технікою завдяки гуманітарним організаціям "Людина в біді", "Карітас" та "Мув Юкрейн".

Будівлю звели за канадською технологією дерев'яного каркасного будинкобудування. Ця технологія дає можливість зібрати будинок швидше. Вона відрізняється витривалістю конструкції, екологічністю та енергоефективністю житла.

Фото: Житло для ВПО у Дрогобичі (facebook.com/LvivskaODA)

Будівництво відбувалося за рахунок бюджетних коштів і обійшлося у понад 17,5 млн грн.

Навесні у Дрогобицькій громаді планують почати зведення ще трьох подібних будинків.

Нагадаємо, ми писали, яке житло для ВПО збудують у Чернівцях наступного року. Планується звести триповерхові багатоквартирні будинки з різними квартирами, в яких поселять сотні сімей переселенців.

Також на Рівненщині за кошти ЄС збудують житло для переселенців. Багатоквартирний будинок на 300 людей в Дубно здаватимуть в експлуатацію з внутрішнім оздобленням та меблюванням квартир.

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