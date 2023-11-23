На Львівщині збудували багатоквартирний будинок для переселенців: деталі
У місті Дрогобич збудували багатоквартирний будинок для переселенців, у який з 23 листопада почали заселятися мешканці. Це перше збудоване з нуля житло для ВПО у Львівській області.
Тепер там житимуть близько 60 переселенців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську ОВА.
Двоповерховий будинок для переселенців у Дрогобичі – на 12 квартири. У ньому житимуть багатодітні сім’ї, сім'ї захисників, а також родини, в яких є особи з інвалідністю. Для них забезпечили умови безбар'єрності.
Квартири умебльовані та забезпечені необхідною технікою завдяки гуманітарним організаціям "Людина в біді", "Карітас" та "Мув Юкрейн".
Будівлю звели за канадською технологією дерев'яного каркасного будинкобудування. Ця технологія дає можливість зібрати будинок швидше. Вона відрізняється витривалістю конструкції, екологічністю та енергоефективністю житла.
Будівництво відбувалося за рахунок бюджетних коштів і обійшлося у понад 17,5 млн грн.
Навесні у Дрогобицькій громаді планують почати зведення ще трьох подібних будинків.
Нагадаємо, ми писали, яке житло для ВПО збудують у Чернівцях наступного року. Планується звести триповерхові багатоквартирні будинки з різними квартирами, в яких поселять сотні сімей переселенців.
Також на Рівненщині за кошти ЄС збудують житло для переселенців. Багатоквартирний будинок на 300 людей в Дубно здаватимуть в експлуатацію з внутрішнім оздобленням та меблюванням квартир.
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