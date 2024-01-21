Внутренние переселенцы могут получить денежную поддержку от ООН: как подать заявку

Украинцы, которые из-за вооруженной агрессии Российской Федерации были вынуждены оставить свои дома и переселились в другие регионы страны, могут получить денежную поддержку от Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Получить помощь могут люди, которые не получали ее раньше международных организаций, имеют доход менее 5400 гривен на члена семьи. В частности, те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения.
В целом, переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен от УВКБ ООН.
Подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:
Для получения денежной помощи необходимо предоставить следующие документы:
Подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных МФ "Право на защиту". Найти их адреса можно на интерактивной карте по ссылке.
Узнать подробности или задать вопрос можно:
Напомним, в Житомире построят бесплатное жилье для переселенцев. РБК-Украина уже показала фото предварительной визуализации проекта.
Также мы рассказывали, что во Львовской области построили многоквартирный дом для переселенцев. В ноябре туда стали заселять жителей.
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