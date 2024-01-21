Внутрішні переселенці можуть отримати грошову підтримку від ООН: як подати заявку

Українці, які через збройну агресію Російської Федерації були змушені лишити свої домівки та переселились в інші регіони країни, можуть отримати грошову підтримку від Організації Об'єднаних Націй.

Отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5400 гривень на члена родини. Зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення.

Загалом переселенці можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень від УВКБ ООН.

Подати заявку на грошову допомогу можуть родини, які:

мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

опікуються однією самотньою чи кілька самотніми людьми похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;

опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Документи для отримання допомоги

Для отримання грошової допомоги потрібно надати такі документи:

Документ, що посвідчує особу.

Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).

Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Свідоцтво про народження дітей (за наявності).

Номер банківської картки для виплати допомоги.

Особистий номер телефону.

Подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних БФ "Право на захист". Знайти їхні адреси можна на інтерактивній мапі за посиланням.

Дізнатися подробиці чи поставити запитання можна:

на гарячій лінії УВКБ ООН за номером: 0 800 307 711 (з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00)

звернувшись з листом на електронну пошту: unhcrukraine@donbassos.org.

Нагадаємо, у Житомирі збудують безкоштовне житло для переселенців. РБК-Україна вже показало фото попередньої візуалізації проекту.

Також ми розповідали, що у Львівській області також збудували багатоквартирний будинок для переселенців. У листопаді туди почали заселяти мешканців.

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