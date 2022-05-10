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Внутренний и загранпаспорта можно оформить одновременно: как это будет работать

Фото: внутренний и загранпаспорта можно оформить одновременно (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил экспериментальный проект по одновременному оформлению (в том числе взамен утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу. Эксперимент продлится два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 7 мая 2022 г. № 541.

Подача заявлений

Документы для одновременного оформления паспортов подаются в территориальный орган Государственной миграционной службы (ГМС), центр предоставления административных услуг, государственное предприятие сферы управления ГМС.

Паспорта оформляются:

  • 1) лицу, достигшему 14 - летнего возраста,- на основании заявления-анкеты, поданной им лично;
  • 2) лицу, которое признано судом ограниченно дееспособным или недееспособным, - на основании заявления-анкеты законных представителей;
  • 3) лицу, которое не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья и требует срочного лечения за рубежом, что подтверждается медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения, - на основании заявления-анкеты лица или его законного представителя.

Заявления-анкеты

В заявлениях-анкетах для одновременного оформления паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу указываются:

  • 1) для оформления паспорта гражданина Украины впервые - реквизиты свидетельства о рождении, в том числе указанные в е-свидетельстве о рождении, или сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства, либо выписке из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения лица, на имя которого оформляется паспорт гражданина Украины;
  • 2) для обмена паспорта гражданина Украины, оформления паспорта гражданина Украины вместо утраченного или похищенного - реквизиты паспорта гражданина Украины, который подан для обмена или заявлен потерянным или похищенным;
  • 3) для обмена паспорта гражданина Украины для выезда за границу, оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу вместо утраченного или похищенного - реквизиты паспорта гражданина Украины.

Сроки и оплата

Паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу в случае их одновременного оформления выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявлений-анкет для их получения или не позднее чем через семь рабочих дней со дня оформления заявлений-анкет для их срочного получения.

В случае необходимости проведения дополнительных проверок для идентификации личности при рассмотрении заявления-анкеты для оформления паспорта гражданина Украины срок рассмотрения такого заявления-анкеты продлевается до двух месяцев.

За одновременное оформление паспортов административный сбор взимается в порядке и размерах, определенных для паспорта гражданина и паспорта для выезда за границу, не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявлений-анкет для их получения или не позднее чем через 10 рабочих дней и семь рабочих дней со дня оформления заявлений-анкет для их срочного получения соответственно.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы смогут одновременно оформить загранпаспорт и паспорт гражданина Украины. По его словам, это позволит минимизировать затраты времени на получение или возобновление документов.

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Кабинет Министров Украины