Внутренний и загранпаспорта можно оформить одновременно: как это будет работать

Кабинет министров одобрил экспериментальный проект по одновременному оформлению (в том числе взамен утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу. Эксперимент продлится два года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 7 мая 2022 г. № 541.
Документы для одновременного оформления паспортов подаются в территориальный орган Государственной миграционной службы (ГМС), центр предоставления административных услуг, государственное предприятие сферы управления ГМС.
Паспорта оформляются:
В заявлениях-анкетах для одновременного оформления паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу указываются:
Паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу в случае их одновременного оформления выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявлений-анкет для их получения или не позднее чем через семь рабочих дней со дня оформления заявлений-анкет для их срочного получения.
В случае необходимости проведения дополнительных проверок для идентификации личности при рассмотрении заявления-анкеты для оформления паспорта гражданина Украины срок рассмотрения такого заявления-анкеты продлевается до двух месяцев.
За одновременное оформление паспортов административный сбор взимается в порядке и размерах, определенных для паспорта гражданина и паспорта для выезда за границу, не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявлений-анкет для их получения или не позднее чем через 10 рабочих дней и семь рабочих дней со дня оформления заявлений-анкет для их срочного получения соответственно.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы смогут одновременно оформить загранпаспорт и паспорт гражданина Украины. По его словам, это позволит минимизировать затраты времени на получение или возобновление документов.
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