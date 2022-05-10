Внутрішній та закордонний паспорти можна оформити одночасно: як це працюватиме

Подача заявок

Документи для одночасного оформлення паспортів подаються до територіального органу/територіального підрозділу Державної міграційної служби (ДМС), центру надання адміністративних послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем звернення.

Паспорти оформлюються:

1) особі, яка досягла 14-річного віку, - на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто;

2) особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, - на підставі заяви-анкети законних представників;

3) особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, - на підставі заяви-анкети особи або її законного представника.

Заявки-анкети

У заявах-анкетах для одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон зазначаються:

1) для оформлення паспорта громадянина України вперше - реквізити свідоцтва про народження, у тому числі зазначені в е-свідоцтві про народження, або відомості, що містяться в документі, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, або витязі з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження особи, на ім’я якої оформлюється паспорт громадянина України;

2) для обміну паспорта громадянина України, оформлення паспорта громадянина України замість втраченого або викраденого - реквізити паспорта громадянина України, який подано для обміну або заявлено втраченим чи викраденим;

3) для обміну паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого - реквізити паспорта громадянина України.

Строки та оплата

Паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон у разі їх одночасного оформлення видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх отримання або не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх термінового отримання.

У разі необхідності проведення додаткових перевірок для ідентифікації особи під час розгляду заяви-анкети для оформлення паспорта громадянина України строк розгляду такої заяви-анкети продовжується до двох місяців.

За одночасне оформлення паспортів адміністративний збір справляється у порядку та розмірах, визначених для паспорта громадянина та паспорта для виїзду за кордон, не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх отримання або не пізніше ніж через 10 робочих днів та сім робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх термінового отримання відповідно.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Українці зможуть одночасно оформити закордонний паспорт та паспорт громадянина України. За його словами, це дозволить мінімізувати витрати часу на отримання чи поновлення документів.