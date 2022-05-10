Внутрішній та закордонний паспорти можна оформити одночасно: як це працюватиме

Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон. Експеримент триватиме два роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 7 травня 2022 р. № 541.
Документи для одночасного оформлення паспортів подаються до територіального органу/територіального підрозділу Державної міграційної служби (ДМС), центру надання адміністративних послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем звернення.
Паспорти оформлюються:
У заявах-анкетах для одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон зазначаються:
Паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон у разі їх одночасного оформлення видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх отримання або не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх термінового отримання.
У разі необхідності проведення додаткових перевірок для ідентифікації особи під час розгляду заяви-анкети для оформлення паспорта громадянина України строк розгляду такої заяви-анкети продовжується до двох місяців.
За одночасне оформлення паспортів адміністративний збір справляється у порядку та розмірах, визначених для паспорта громадянина та паспорта для виїзду за кордон, не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх отримання або не пізніше ніж через 10 робочих днів та сім робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх термінового отримання відповідно.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Українці зможуть одночасно оформити закордонний паспорт та паспорт громадянина України. За його словами, це дозволить мінімізувати витрати часу на отримання чи поновлення документів.
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